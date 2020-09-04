Назван частый симптом появления рака кишечника

В последние годы заболеваемость раком кишечника увеличилась на 9% среди людей в возрасте до 50 лет. До этого главным фактором риска недуга считался преклонный возраст. В связи с чем зарубежные онкологи напомнили, как распознать заболевание.

«Мы не можем точно сказать, что является движущей силой роста заболеваемости среди людей среднего и молодого возраста, но известно, что повышенный риск развития рака кишечника связан с ожирением, употреблением большого количества обработанных продуктов (включая красное мясо), алкоголем и недостаточным количеством физических нагрузок»,

— констатировали медики.

Отмечается, что одним из самых тревожных симптомов, который указывает на онкологию, является появление крови в кале.

Кроме того, врачи обращают особенное внимание на уровень железа в организме. Его низкий уровень в крови также является опасным «сигналом».

Поэтому при диагностике обычно назначается анализ крови. Также зачастую врач предлагает сдать анализ на скрытую кровь и пойти колоноскопию.