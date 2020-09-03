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Почему болит небо 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему болит небо
Фото: depositphotos.com
Слизистые полости рта очень чувствительные. Иногда после еды возникают неприятные ощущения в области неба. Самой частой причиной боли является механическая травма. Например, из-за твердой или горячей пищи. Однако небо может болеть и по более серьезным причинам. "Рамблер" рассказывает, что может вызвать дискомфорт полости рта.

Воспалительные заболевания

Из-за того, что ЛОР-органы расположены близко к полости рта, при их заболевании могут появляться боли в небе. Тонзиллит, ангина, фарингит, ларингит, — все это может привести к дискомфорту. Кроме того, иногда боли в небе возникают из-за атрофического ринита — хронического воспаления оболочки носа.

Стоматологические проблемы

Такой же эффект происходит при стоматологических заболеваниях. Например, кариесе, пародонтозе, остеомиелите, пульпите и других. Зубная боль отдает в небо. Также эту область нередко поражает стоматит.

Поражение нервов

В районе рта проходят черепные, симпатические и троичный нервы. Их поражение также способно привести к болезненным ощущениям в небе.

Вредные привычки

Употребление алкоголя и курения сказывается на мягких тканях полости рта. Токсичные вещества негативно влияют на слизистую и нарушают ее регенерацию. Кроме того, при курении можно получить ожег.
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