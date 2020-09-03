Стоит ли опасаться красных родинок 

Красные родинки или ангиомы появляются у множества людей. Но представляют ли они опасность? Разбирался "Рамблер".

Ангиомы — это доброкачественные новообразования, возникающие из-за изменения кровеносных сосудов. По словам медиков, их можно обнаружить у 50% взрослого населения.

Красные родинки считаются неопасными, но вместе с тем существует определенный риск того, что они превратятся в злокачественную опухоль. Чтобы избежать этого, прежде всего необходимо защитить ангиомы от попадания на них прямых солнечных лучей: отправляясь загорать, закрывайте красные родинки от солнца одеждой.

Специалисты советуют обратиться к врачу в случае, если ангиома начала увеличиваться в размере или изменила цвет. Кроме того, бить тревогу необходимо в случае, когда красная родинка начинает чесаться или кровоточить. Насторожиться также стоит, если у вас появилось сразу несколько красных родинок в области груди.