Ученый предупредил о риске новой пандемии в мире 

Азами Мохафаза, врач-вирусолог, бывший министр высшего образования Иордании, оценил вероятность новой массовой атаки вирусов.

В интервью онлайн-изданию «РИА Новости» эксперт заявил, что развитие событий, которое потрясло весь мир в 2020 году, может повториться. От новой пандемии нельзя превентивно защититься или как-то ее предсказать. Опасаться стоит в первую очередь новых разновидностей гриппа, которые появляются ежегодно и тихо уносят тысячи жизней. Однако сценарий, при котором вновь будут полностью закрыты все границы и введен тотальный карантин, неразумен.

«Если пандемия вирусов в мире повторится, закрытие стран не будет подходящим решением. Мы должны научиться уживаться с вирусами», — отметил Мохафаза.