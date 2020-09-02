8 простых правил профилактики инсульта 

Только в США каждые 40 секунд у кого-то случается инсульт. В РФ статистика тоже впечатляющая: жертвами удара (так переводится insultus с латыни) становятся свыше 450 тысяч человек каждый год.

Что такое инсульт

Инсультом называют серьёзную (острую) проблему с кровообращением в мозге. Причиной может быть разрыв какого-нибудь, не обязательно крупного сосуда — такой вид инсульта называется геморрагическим. Или тромб, перекрывающий поток крови, — инсульт, соответственно, ишемический.

В обоих случаях ничем хорошим инсульт не заканчивается. В первом скопившаяся кровь давит на нервную ткань и не даёт ей функционировать. Во втором клетки мозга перестают получать питание и кислород и погибают.

В зависимости от того, какой из участков мозга был повреждён, страдают те неврологические функции, за которые он отвечал. Кто-то теряет речь. Кого-то парализует — частично или полностью. У кого-то возникают проблемы с дыханием. Кто-то и вовсе погибает.

В общем, статистика неутешительна: 31% пациентов, перенёсших инсульт, нуждаются в специальном уходе, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% после долгой реабилитации возвращаются к нормальной жизни.

Но хуже всего то, что инсульт сложно предсказать. Не зря его назвали ударом: острое мозговое нарушение развивается внезапно и быстро. Зачастую буквально на пустом месте: вот только что человек смеялся, шутил и вообще выглядел огурцом, а сейчас ему вызывают скорую.

Кто в группе риска

Некоторые люди более уязвимы к развитию инсульта, чем остальные. И чаще всего это те, кто:

Страдает от гипертонии. Это наиболее частая причина инсультов. Имеет то или иное заболевание сердца (например, сердечную недостаточность или аритмию). Болеет сахарным диабетом. Диабет повреждает сосуды, в том числе головного мозга, увеличивая риск кровоизлияний. Имеет лишний вес. Принимает определённые препараты. В число опасных лекарств входят те, что меняют уровень эстрогена. Например, противозачаточные таблетки. Ведёт малоподвижный образ жизни. Имеет высокий уровень холестерина в крови. Курит. Страдает от апноэ во сне. Старше 55 лет. По статистике, каждое десятилетие после 55 лет риск получить инсульт удваивается. Имеет семейную историю инсультов: жертвами удара становился кто-то из близких родственников. Является мужчиной. У женщин риск инсульта значительно ниже. Если хотя бы несколько пунктов можно отнести к вам, необходимо заняться собой. Желательно прямо сегодня.

Что делать для профилактики инсульта

Профилактика инсульта сводится прежде всего к коррекции образа жизни. Вот что, по мнению экспертов авторитетной исследовательской организации Mayo ClinicStroke, надо предпринять в первую очередь:

1. Следите за весом

Лишний вес тянет за собой сразу несколько факторов, повышающих риск инсульта. Это и рост артериального давления, и сердечно-сосудистые заболевания, и возможное развитие диабета… Потеря даже 4–5 лишних килограммов значительно улучшит ваши шансы избежать знакомства с инсультом.

2. Ешьте больше овощей и фруктов

Как минимум 4–5 порций (яблоко, капустный салат, овощи на гриле и так далее) в день. Растительная пища снижает артериальное давление и улучшает эластичность сосудов. А это, в свою очередь, является отличной профилактикой инсульта.

3. Завяжите с курением

И с посещением курилок за компанию тоже. Пассивное курение, как и активное, разрушительно действует на сосуды.

4. Регулярно тренируйтесь

Физическая активность снижает риск развития всех типов инсульта. Особенно хороши аэробные тренировки: ходьба, бег, плавание, катание на велосипеде, фитнес с невысокой нагрузкой…

Упражнения действуют комплексно. Они помогают снизить вес, улучшают общее состояние кровеносных сосудов и сердца, уменьшают стресс. Постарайтесь довести длительность ежедневных тренировок хотя бы до 30 минут.

5. Меньше пейте

Здесь любопытный момент: медики не призывают бросить пить вовсе. Нет, пьянки однозначно опасны хотя бы тем, что повышают артериальное давление. Но вот одна порция спиртного в день может быть даже полезна: по некоторым данным, умеренное употребление алкоголя снижает риск образования тромбов и может предотвращать ишемический инсульт.

Да, одна порция, по мнению медиков, — это 17 мл чистого спирта или:

350 мл пива;

147 мл вина;

44 мл чего-нибудь крепкого — водки, коньяка, виски и так далее.

Но учтите: это ещё не даёт карт-бланш на умеренное употребление алкоголя. Можно вам пить или нельзя, лучше обсудить с терапевтом.

6. Ешьте меньше трансжиров

Трансжиры уменьшают просвет сосудов. А значит, образование тромба станет вероятнее. Поэтому долой фастфуд, покупную выпечку, чипсы, крекеры и маргарин.

7. Контролируйте уровень артериального давления

Не допускайте, чтобы оно было больше 130/80. Если такие ситуации случаются, обязательно обратитесь к терапевту за консультацией.

8. Постарайтесь не проморгать диабет

Существуют признаки, по которым можно отловить это заболевание на ранней стадии. Прислушивайтесь к себе.

К сожалению, уменьшить риск инсульта до ноля невозможно. Поэтому, помимо профилактических мер, важно знать, как выглядит инсульт и что делать, если он произошёл с вами или кем-то из вашего окружения.