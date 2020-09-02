8 простых правил профилактики инсульта 

Только в США каждые 40 секунд у кого-то случается инсульт. В РФ статистика тоже впечатляющая: жертвами удара (так переводится insultus с латыни) становятся свыше 450 тысяч человек каждый год.
Что такое инсульт
Инсультом называют серьёзную (острую) проблему с кровообращением в мозге. Причиной может быть разрыв какого-нибудь, не обязательно крупного сосуда — такой вид инсульта называется геморрагическим. Или тромб, перекрывающий поток крови, — инсульт, соответственно, ишемический.
В обоих случаях ничем хорошим инсульт не заканчивается. В первом скопившаяся кровь давит на нервную ткань и не даёт ей функционировать. Во втором клетки мозга перестают получать питание и кислород и погибают.
В зависимости от того, какой из участков мозга был повреждён, страдают те неврологические функции, за которые он отвечал. Кто-то теряет речь. Кого-то парализует — частично или полностью. У кого-то возникают проблемы с дыханием. Кто-то и вовсе погибает.
В общем, статистика неутешительна: 31% пациентов, перенёсших инсульт, нуждаются в специальном уходе, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% после долгой реабилитации возвращаются к нормальной жизни.
Но хуже всего то, что инсульт сложно предсказать. Не зря его назвали ударом: острое мозговое нарушение развивается внезапно и быстро. Зачастую буквально на пустом месте: вот только что человек смеялся, шутил и вообще выглядел огурцом, а сейчас ему вызывают скорую.
Кто в группе риска
Некоторые люди более уязвимы к развитию инсульта, чем остальные. И чаще всего это те, кто:
- Страдает от гипертонии. Это наиболее частая причина инсультов.
- Имеет то или иное заболевание сердца (например, сердечную недостаточность или аритмию).
- Болеет сахарным диабетом. Диабет повреждает сосуды, в том числе головного мозга, увеличивая риск кровоизлияний.
- Имеет лишний вес.
- Принимает определённые препараты. В число опасных лекарств входят те, что меняют уровень эстрогена. Например, противозачаточные таблетки.
- Ведёт малоподвижный образ жизни.
- Имеет высокий уровень холестерина в крови.
- Курит.
- Страдает от апноэ во сне.
- Старше 55 лет. По статистике, каждое десятилетие после 55 лет риск получить инсульт удваивается.
- Имеет семейную историю инсультов: жертвами удара становился кто-то из близких родственников.
- Является мужчиной. У женщин риск инсульта значительно ниже. Если хотя бы несколько пунктов можно отнести к вам, необходимо заняться собой. Желательно прямо сегодня.
Что делать для профилактики инсульта
Профилактика инсульта сводится прежде всего к коррекции образа жизни. Вот что, по мнению экспертов авторитетной исследовательской организации Mayo ClinicStroke, надо предпринять в первую очередь:
1. Следите за весом
Лишний вес тянет за собой сразу несколько факторов, повышающих риск инсульта. Это и рост артериального давления, и сердечно-сосудистые заболевания, и возможное развитие диабета… Потеря даже 4–5 лишних килограммов значительно улучшит ваши шансы избежать знакомства с инсультом.
2. Ешьте больше овощей и фруктов
Как минимум 4–5 порций (яблоко, капустный салат, овощи на гриле и так далее) в день. Растительная пища снижает артериальное давление и улучшает эластичность сосудов. А это, в свою очередь, является отличной профилактикой инсульта.
3. Завяжите с курением
И с посещением курилок за компанию тоже. Пассивное курение, как и активное, разрушительно действует на сосуды.
4. Регулярно тренируйтесь
Физическая активность снижает риск развития всех типов инсульта. Особенно хороши аэробные тренировки: ходьба, бег, плавание, катание на велосипеде, фитнес с невысокой нагрузкой…
Упражнения действуют комплексно. Они помогают снизить вес, улучшают общее состояние кровеносных сосудов и сердца, уменьшают стресс. Постарайтесь довести длительность ежедневных тренировок хотя бы до 30 минут.
5. Меньше пейте
Здесь любопытный момент: медики не призывают бросить пить вовсе. Нет, пьянки однозначно опасны хотя бы тем, что повышают артериальное давление. Но вот одна порция спиртного в день может быть даже полезна: по некоторым данным, умеренное употребление алкоголя снижает риск образования тромбов и может предотвращать ишемический инсульт.
Да, одна порция, по мнению медиков, — это 17 мл чистого спирта или:
- 350 мл пива;
- 147 мл вина;
- 44 мл чего-нибудь крепкого — водки, коньяка, виски и так далее.
Но учтите: это ещё не даёт карт-бланш на умеренное употребление алкоголя. Можно вам пить или нельзя, лучше обсудить с терапевтом.
6. Ешьте меньше трансжиров
Трансжиры уменьшают просвет сосудов. А значит, образование тромба станет вероятнее. Поэтому долой фастфуд, покупную выпечку, чипсы, крекеры и маргарин.
7. Контролируйте уровень артериального давления
Не допускайте, чтобы оно было больше 130/80. Если такие ситуации случаются, обязательно обратитесь к терапевту за консультацией.
8. Постарайтесь не проморгать диабет
Существуют признаки, по которым можно отловить это заболевание на ранней стадии. Прислушивайтесь к себе.
К сожалению, уменьшить риск инсульта до ноля невозможно. Поэтому, помимо профилактических мер, важно знать, как выглядит инсульт и что делать, если он произошёл с вами или кем-то из вашего окружения.