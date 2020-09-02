«Детские» болезни, которые очень опасны для взрослых

Есть группа инфекционных заболеваний, которые в педиатрии принято называть «детскими», потому что чаще всего ими раньше болели дети первых лет жизни и старше. Но есть люди, которые сталкиваются с ними лицом к лицу, когда вырастают. «Рамблер» расскажет, чем опасны такие заболевания для взрослых.

Ветряная оспа (ветрянка)

Вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Заражение чаще происходит осенью или зимой.

У детей как правило, проходит без особых последствий. Часто протекает без или с непродолжительным подъемом температуры. Лимфоузлы увеличиваются редко.

У взрослых последствия в разы серьезнее. На теле, шее, лице и руках появляются пузырьковые сыпи. Заболевание сопровождают стойкий длительный подъем температуры, недомогание, слабость, головные боли, увеличение лимфоузлов.

Среди возможных осложнений выделяют невралгии межреберных нервов, а также осложнения на сердце, вирусные пневмонии, поражения суставов, а также кожи после сыпи. Особенно оспа очень опасна для беременных, так как велика вероятность выкидыша и поражения плода.

Корь

Корь — одна из самых заразных и опасных болезней. Из-за отказа от прививок в последнее время число болеющих корью детей и взрослых увеличилось в несколько раз, по сравнению с показателями советского времени.

Проявляется корь как обычная простуда, но отличается от нее появлением характерной сыпи спустя 4-5 дней после начала инфекции. Вначале сыпь появляется на лице и за ушами. Выглядит она в виде красных плотных узелков, которые потом сливаются в сплошные высыпания по всему телу.

энцефалиты;

полную слепоту;

пневмонию;

болезни ушей. У взрослых корь протекает тяжелее, чем у детей. Среди осложнений болезни выделяют:

Также могут развиться тяжелые хронические патологии, например, системная красна волчанка, болезни почек и даже рассеянный склероз.

Краснуха

Краснуха протекает легче, чем корь, но, если ею заболевает беременная женщина, происходят необратимые поражения плода в виде врожденных уродств и тяжелых заболеваний.

менингиты;

артриты;

энцефалиты. Сыпь при краснухе выглядит в виде мелких пятен. В отличие от коревой сыпи, она не сливается и начинает распространяться по телу в первый день болезни. Следует иметь в виду, что краснухой может заболеть и взрослый человек, когда-то привитый в детстве. Среди осложнений выделяют:

Эпидемический паротит (свинка)

Для этого вирусного заболевания среди общих симптомов характерны повышение температуры до 38–39°с, болезненная припухлость околоушных желез, обычно сначала с одной стороны, через несколько дней — с другой.

У взрослых признаки общей интоксикации, тянущие боли в околоушной области, шум в ушах, часто — двустороннее поражение околоушных слюнных желез. Появляются тошнота и рвота. При этом центральная нервная система у взрослых поражается реже, чем у детей.

Особенно опасна для мальчиков в период полового созревания и для взрослых мужчин — может привести к поражению яичек с последующим бесплодием.