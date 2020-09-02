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Что такое «синдром Супермена» и чем он опасен 

Анастасия Иванова 35 минут назад
Что такое «синдром Супермена» и чем он опасен
Фото: depositphotos.com
Когда хочется все успеть, всех спасти и все изменить, да еще и в короткие сроки, многие сталкиваются с эмоциональным выгоранием. В психологии это состояние носит название «синдром Супермена». «Рамблер» расскажет, почему он появляется и чем опасен.
«Синдром Супермена» — это процесс постепенной утраты эмоциональной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личностной отстраненности и снижения удовлетворения от исполненной работы. Простыми словами, человек перестает «болеть» своим делом.
Во многих странах эмоциональное выгорание официально признается заболеванием, связанным с трудовой деятельностью, которое нуждается в профилактике и лечении. Больше всего страдают от выгорания представители помогающих профессий — врачи, учителя, сотрудники некоммерческих организаций и третьего сектора.
Эмоциональное выгорание возникает в результате внутренней аккумуляции отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека.
Выгорать — значит терять связь с миром, отчуждаться от себя, других людей, жизни в целом. При этом происходит притупление всех положительных эмоций. На глубоких стадиях выгорание можно назвать «смертью внутри жизни».

Симптомы «синдрома Супермена»:

  • чувство истощения,
  • частые головные боли,
  • избыток или недостаток массы тела,
  • дрожь в конечностях, особенно в кончиках пальцев,
  • усталость и слабость в мышцах,
  • бессонница,
  • беспокойство,
  • неуверенность в себе,
  • чувство беспомощности,
  • отсутствие мотивации и желания расти как специалист,
  • ухудшение восприятия коллег по работе.

Последствия «синдрома Супермена»

Практически всегда человек, подверженный СЭВ, начинает экономить свои эмоции. Безразличие к своим обязанностям приводит к понижению уровня выполняемой работы, что через какое-то время начинает волновать начальство. Руководители начинают интересоваться у работника причинами снижения производительности, что может ещё больше усугубить синдром эмоционально выгорания. Может появиться даже ненависть к своей работе.
Появляется враждебное отношение к людям, человек перестаёт общаться с коллегами. Пропадает желание заниматься профессиональным ростом, интересоваться чем-то новым, что-то улучшить, чего-то добиться ещё. Сотрудник перестаёт считать себя достойным квалифицированным специалистом. Человек начинает экономить эмоции. Появляется ненависть к работе.
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