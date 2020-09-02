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Назван ключевой фактор развития диабета 

Мира Маркина 1 час назад
Назван ключевой фактор развития диабета
Фото: depositphotos.com
Ученые Кембриджского университета в Великобритании и Университета Милана в Италии назвали главный фактор развития диабета.
Исследователи изучили данные 445 765 человек из британского биобанка, средний возраст которых составил 57,2 года. Риск развития диабета второго типа оценили на основе 6,9 миллионов генов, а также индекса массы тела. Участников разделили на пять групп в зависимости от генетической предрасположенности и на пять групп в зависимости от риска, определяемого массой тела.
За подопытными наблюдали до достижения среднего возраста 65,2 года. За это время у 31 298 человек развился диабет второго типа. При этом у участников группы с самым высоким ИМТ риск диабета был в 11 раз выше, чем у участников с самым низким индексом. Данное соотношение сохранялось вне зависимости от уровня генетического риска. Отсюда ученые сделали вывод, что лишний вес сильнее влияет на развитие диабета, чем генетическая предрасположенность.
Ученые убеждены: большинство случаев диабета можно избежать, если удерживать ИМТ ниже порогового значения, который провоцирует чрезмерный уровень сахара в крови.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о первых признаках диабета, которые часто не замечают.
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