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Фразы, выдающие алкоголика 

Елизавета Назарова 1 час назад
Фразы, выдающие алкоголика
Фото: depositphotos.com
Алкоголизм — опасное заболевание, которое включает в себя не только физическую, но и психологическую зависимость. Оно коварно из-за того, что алкоголики не всегда понимают, что у них действительно есть зависимость, вредящая им и окружающим.

"Мне нужно опохмелиться"

Алкоголик всегда находит себе оправдание. В глубине души те, кто злоупотребляет спиртным, , лкоголизма. Больной понимает, что после приема спиртного ему плохо, но готов пойти за очередной дозой, чтобы ему полегчало именно в этот момент. Готовность на этот поступок уже говорит о том, что человек рискует войти в длительный запой. Избавление от похмелья с помощью алкоголя работает как замкнутый круг, в котором человек не просыхает. Он идет, опохмеляется, ему хочется еще, а с утра он просыпается с теми же чувствами.

"Я пью из-за…"

Алкоголик всегда находит себе оправдание. В глубине души те, кто злоупотребляет спиртным, понимают это, но не хотят признавать. Они находят себе оправдание в чем угодно. Это может быть неудача на работе, семейные конфликты, мнимая депрессия или ссора с друзьями. Алкоголик всегда сваливает вину на других и пытается оправдать себя.

"Я сегодня чуть-чуть"

Эта фраза тоже может быть психологическим приемом для того, чтобы оправдать себя. Алкоголик начинает свой вечер с того, что пытается уменьшить дозу спиртного, считая себя виноватым. Однако в итоге это не выходит. Он понимает, что у него есть зависимость, но считает, что несколько рюмок или бокалов могут стать шагом к излечению от зависимости. Это не так и для излечения зависимости необходимо полностью отказываться от употребления спиртного.
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