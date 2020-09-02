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Обнаружено лекарство от тяжелой старости 

Lenta.ru 35 минут назад
Обнаружено лекарство от тяжелой старости
Фото: Lenta.ru
Ученые Института исследования старения Бака в США обнаружили, что альфа-кетоглутаровая кислота (AKG) помогает избежать возрастных заболеваний и тяжелой старости. Хотя эффективность соединения пока была доказана на мышах, специалисты надеются, что AKG может стать лекарством, продлевающим активную жизнь у людей. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Metabolism, препринт доступен в репозитории bioRxiv.
Исследователи выяснили, что AKG, доставляемая в организм вместе с пищей в виде кальциевой соли, продлевает жизнь не только круглым червям, но и способствует здоровому долголетию у мышей. Альфа-кетоглутаровая кислота является важным компонентом цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса), участвующего в клеточном дыхании, а также необходима для многих других клеточных процессов. Известно, что у людей уровень AKG снижается в десять раз между 40 и 80 годами. Это соединение нельзя восполнить с едой, но можно принимать пищевые добавки.
Ученые вводили AKG двум когортам грызунов, достигшим 18-месячного возраста. В первой когорте средняя продолжительность жизни и выживаемость самок (возраст смерти 90 процентов особей) выросла на 16,6 и 19,7 процента, соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась во второй когорте, где эти показатели выросли на 10,5 и 8 процентов, соответственно. У самцов выживаемость значительно не изменилась, однако продолжительность жизни выросла на 9,6 и 12,8 процента в первой и второй когорте, соответственно.
После 9 месяцев приема AKG у самок наблюдалось значительное улучшение здоровья, а у самцов — после 11 месяцев. Это продлилось в течение 33 месяцев до самого последнего измерения показателей. Также снизилось фенотипическое проявление таких признаков старения, как пилоэрекция, потеря цвета шерсти и ухудшение ее состояния, нарушение походки, потеря слуха и других. Возрастные изменения у мышей, которые не получали AKG, выражались в увеличении уровня провоспалительных цитокинов, что подавлялось у грызунов, получавших препарат.
По словам авторов работы, требуются дальнейшие исследования, чтобы проверить, может ли долговременное употребление AKG с пищевыми добавками повлиять на старение человека.
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