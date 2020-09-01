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Врач раскрыл правду о популярном лекарстве 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Комаровский раскрыл правду о популярном лекарстве
Фото: Доктор Комаровский / YouTube
Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл правду об ибупрофене. Доктор решил посвятить ролик популярному лекарству из-за слухов о том, что его нельзя использовать при лечении коронавируса. Видео опубликовано на YouTube.

«На сегодня убедительных работ, свидетельствующих о том, что ибупрофен каким-то образом противопоказан при коронавирусной инфекции, нет», — подчеркнул Комаровский.

Он добавил, что медики продолжают рекомендовать его как эффективное жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное средство.
Доктор отметил, что с 1983 года ибупрофен отпускается без рецепта «практически во всех странах мира». По мнению Комаровского, полученный за это время опыт использования лекарства свидетельствует о его высокой эффективности и безопасности. «Ибупрофен — один из самых безопасных препаратов, который практически лишен токсического влияния на печень и почки», — резюмировал врач.
Ранее Комаровский заявил, что солнечные ожоги в детском возрасте увеличивают риск развития рака на 80 процентов. Комаровский пояснил, что причинами самого опасного рака кожи являются меланомы, возникающие в детском возрасте. Поэтому важно обеспечить безопасное пребывание ребенка на солнце, добавил медик.
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Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
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