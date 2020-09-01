Комаровский раскрыл правду о популярном лекарстве

Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл правду об ибупрофене. Доктор решил посвятить ролик популярному лекарству из-за слухов о том, что его нельзя использовать при лечении коронавируса. Видео опубликовано на YouTube.

«На сегодня убедительных работ, свидетельствующих о том, что ибупрофен каким-то образом противопоказан при коронавирусной инфекции, нет», — подчеркнул Комаровский.

Он добавил, что медики продолжают рекомендовать его как эффективное жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное средство.

Доктор отметил, что с 1983 года ибупрофен отпускается без рецепта «практически во всех странах мира». По мнению Комаровского, полученный за это время опыт использования лекарства свидетельствует о его высокой эффективности и безопасности. «Ибупрофен — один из самых безопасных препаратов, который практически лишен токсического влияния на печень и почки», — резюмировал врач.

Ранее Комаровский заявил, что солнечные ожоги в детском возрасте увеличивают риск развития рака на 80 процентов. Комаровский пояснил, что причинами самого опасного рака кожи являются меланомы, возникающие в детском возрасте. Поэтому важно обеспечить безопасное пребывание ребенка на солнце, добавил медик.