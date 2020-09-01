Эпидемии XXI века, обрушившиеся на человечество

Этот год выдался для многих очень тяжелым, причиной тому является коронавирус, захвативший весь мир. Несомненно, эта эпидемия стала наиболее масштабной, но, тем не менее, это не единственная беда, обрушившаяся на жителей XXI века. «Рамблер» расскажет о других вирусных вспышках последних 20 лет.

Атипичная пневмония

Первой эпидемией, с которой столкнулось человечество в начале XXI века, стало распространение атипичной пневмонии. Вызвал ее тоже коронавирус. Впервые болезнь зафиксировали в конце 2002 года, но власти КНР решили скрыть быстрое распространение инфекции среди людей. Так заразились не только жители материкового Китая, но и острова Гонконг, а также граждане Вьетнама. Затем болезнь «пошла» по миру.

Только спустя три месяца об атипичной пневмонии стало известно за пределами азиатской страны, но что за болезнь поражает людей, пока не понимали. Выяснить происхождение, симптомы, течение заболевания, а также подобрать лечение помог врач Карло Урбани. Впоследствии он скончался все от той же пневмонии.

Эбола

Эболу можно назвать самым знаменитым вирусом двадцать первого века. Впервые вирус встретился в 1976 году, но самая крупная вспышка произошла в 2014 году. Естественными носителями вируса Эбола являются летучие мыши — крыланы. Они и стали главным источником его распространения, так как в некоторых африканских деревнях летучих мышей употребляют в пищу.

Вспышка вируса Эболы в 2014 году затмила все предыдущие и стала самой масштабной эпидемией, с которой сталкивалась Западная Африка за последнее столетие. Эпидемия длилась с февраля 2014 по декабрь 2015 года. По данным ВОЗ, Эбола унесла жизни 22630 человек. Официальное число зарегистрированных заболевших — 57280 человек.

Птичий грипп

Вирус H5N1 — это научное обозначение одного из 15 известных штаммов вируса, которыми болеют птицы. Он передаётся только от прямого контакта человека с инфицированной птицей: во время разделки или употребления ее мяса. Грипп впервые дал о себе знать в 1997 году в Гонконге. H5N1 проник в тела 18 китайцев, шестеро из которых скончались. Тут же были приняты экстренные меры — миллионы единиц домашней птицы сожгли.

Прошло 6 лет, и в 2003 году в Азии была зарегистрирована новая вспышка, которая быстро распространилась на Европу и Африку. После этого только в Азии уничтожили более 140 миллионов кур. На конец 2013 года, по данным ВОЗ, в 15 странах H5N1 поразил 649 человек, 384 из которых умерли. Показатель смертности — выше 60%. Последняя гибель человека от птичьего гриппа была зафиксирована в 2014 году в Канаде.

Свиной грипп

Свиной грипп — название народное, всемирная организация здравоохранения зовет его гриппом А подтипа H1N1. Дело в том, что вирусов свиного гриппа много, но конкретно этот штам стал причиной массового заражения с большой долей летального исхода.