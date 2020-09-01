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Самые необычные находки в организмах людей 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Самые необычные находки в организмах людей
Фото: depositphotos.com
Иногда пациенты удивляют даже самых опытных врачей. «Рамблер» расскажет о самых необычных находках в организме человека.

Обручальное кольцо

В 2019 году американка Дженна Эванс рассказала своим подписчикам на Facebook о своем ночном кошмаре. Девушке приснилось, что ее жених попросил спрятать обручальное кольцо от неких «плохих парней», и предложил Дженне его проглотить. Что она и сделала. Проснувшись, Эванс поняла, что с ее пальца исчезло кольцо. Оказалось, что девушка проглотила его не во сне, а наяву. И тут же обратилась в службу спасения. Женщине провели эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта, в ходе которой врачам удалось достать инородный предмет.

Зубочистка

После празднования наступления 2015 года мужчина обратился в больницу с симптомами простуды. Однако назначенные лекарства не помогли ему выздороветь. Спустя время мужчина стал терять вес и жаловаться на боли в груди. Ультразвуковые исследования показали, что в области сердца находится инородный предмет. Врачи предположили, что это катетер, кусочек которого отломился. Однако в ходе операции выяснилось, что в сердце находилась зубочистка. Пациент предположил, что мог проглотить ее вместе с закуской во время праздника.

Деньги

Колумбийка Сандра Милена Альмейда копила деньги на отдых с мужем. Однако когда она уличила своего супруга в неверности, решила уехать с деньгами в Панаму. Узнав об этом, муж стал требовать половину суммы. Супруги устроили скандал, и в пылу ссоры Сандра решила проглотить деньги (в общей сложности девять тысяч долларов), чтобы они не достались ее мужу. Позже девушка обратилась к врачам, чтобы те извлекли деньги. К ее большому разочарованию выяснилось, что в пригодном состоянии оказались лишь 57 стодолларовых купюр, остальные разъела кислота.
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