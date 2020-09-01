Названа опасность гриппа для людей из группы риска 

Грипп может вызывать различные осложнения внутренних органов у тех, кто находится в группе риска, именно поэтому нужна вакцинация, сообщил РИА Новости главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы по ЦАО, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Первого сентября стартует масштабная вакцинация против гриппа в Москве. Вакцинацию можно пройти во всех районных поликлиниках и в мобильных пунктах.

"Вакцинация необходима для предотвращения заболевания гриппом, так как он опасен своим осложнениями. Ведь осложнения проявляются у тех лиц, которые находятся в группе риска — это дети, беременные женщины, лица старше 60 лет, а также люди с хроническими соматическими заболеваниями. Именно у них грипп протекает достаточно тяжело и вызывает различные осложнения внутренних органов",

— сообщил Акинфеев.

Врач подчеркнул, что такие люди должны быть вакцинированы в первую очередь, чтобы не заболеть гриппом либо перенести его в лёгкой форме.

По его словам, вакцинировать детей можно уже с шести месяцев.

Как ранее сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун , в Москве начинают работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа: более 400 — в поликлиниках, а также 44 мобильных пунктах. Мобильные пункты расположены в разных частях города: 36 — на станциях метро, два — на станциях Московского центрального кольца, два — на железнодорожной платформе и четыре — в центрах госуслуг "Мои документы". Он отметил, что запасы вакцины достаточные, и посоветовал прививаться как можно раньше, чтобы избежать наложения инфекций.

Для вакцинации в мобильных пунктах понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.