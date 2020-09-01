Хирург-онколог клиники факультетской хирургии 1 Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Сергей Осминин объяснил, почему опасно игнорировать изжогу и другие ставшие привычными для многих состояния.

«Основной вопрос, который мне задают, — когда бежать к врачу. Прежде всего, тревожный признак — это появление изжоги»,

— отметил доктор, посоветовав с такой проблемой обратиться к гастроэнтерологу.

Если предложенное специалистом лечение не помогает, надо пройти гастроскопию. Раннее обнаружение проблемы уменьшает риск развития злокачественного процесса в организме, напомнил кандидат медицинских наук.

Достаточно «грозным симптомом», по словам онколога, является «ком в горле». Это состояние вызвано дисфагией, когда происходит перекрытие просвета в пищеводе и еда дальше не идет.

«Сначала можно сделать неинвазивное исследование. Это рентгенография, перед которой нужно выпить контрастное вещество — барий. Исследование может показать, что у человека вовсе не онкология, а функциональные нарушения на фоне стресса»,

— объяснил специалист.