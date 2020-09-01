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Онколог назвал 3 симптома, которые особенно опасно игнорировать

Anewsиещё 7
8 часов назад
Хирург-онколог клиники факультетской хирургии 1 Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Сергей Осминин объяснил, почему опасно игнорировать изжогу и другие ставшие привычными для многих состояния.
«Основной вопрос, который мне задают, — когда бежать к врачу. Прежде всего, тревожный признак — это появление изжоги»,
— отметил доктор, посоветовав с такой проблемой обратиться к гастроэнтерологу.
Если предложенное специалистом лечение не помогает, надо пройти гастроскопию. Раннее обнаружение проблемы уменьшает риск развития злокачественного процесса в организме, напомнил кандидат медицинских наук.
Достаточно «грозным симптомом», по словам онколога, является «ком в горле». Это состояние вызвано дисфагией, когда происходит перекрытие просвета в пищеводе и еда дальше не идет.
«Сначала можно сделать неинвазивное исследование. Это рентгенография, перед которой нужно выпить контрастное вещество — барий. Исследование может показать, что у человека вовсе не онкология, а функциональные нарушения на фоне стресса»,
— объяснил специалист.
Также не стоит игнорировать затяжной кашель и охриплость голоса. Не исключено, что они спровоцированы сдавливанием нервов опухолью.
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