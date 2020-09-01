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Определены лучшие продукты для предотвращения рака 

Lenta.ru 6 часов назад
Определены лучшие продукты для предотвращения рака
Фото: Pixabay
Защитить организм от онкологических заболеваний могут чеснок, бразильский орех и брокколи. Об этом сообщает издание «Медик Форум».
Кроме того, потребление чеснока снижает вероятность появления рака желудка на 15 процентов, поскольку они стимулируют естественные защитные свойства иммунной системы.
Бразильский орех может снизить риски колоректального (кишечного) рака, а также опухоли предстательной железы благодаря высокому содержанию селена, который уничтожает поврежденные клетки, способные мутировать в опухолевые. Такой орех может снизить риск появления рака простаты на 63 процента, а кишечника — на 58 процентов. Для этого необходимо съедать два орешка каждый день.
Благодаря содержанию молекулы I3С, который подавляет ген WWP1, характерный для многих видов опухолей, одним из лучших борцов с онкологией является брокколи. Кроме того, брокколи содержит вещество сульфорафан, которое подавляет развитие клеток опухолей кишечника и предстательной железы.
Развитие колоректального рака можно предотвратить, употребляя яблоки, поскольку они содержат «убийцу» раковых клеток — вещество процианидин. На 32 процента снизить шансы заболеть раком яичников помощью двух выпитых чашек чая ежедневно, в котором содержатся флавоноиды и антиоксиданты.
Также для профилактики опухолевых заболеваний необходимо есть жирную рыбу. Так, четыре порции в неделю могут снизить вероятность появления лейкемии, миеломы и лимфомы на 30 процентов, а снизить риск возникновения рака гортани, желудка и полости рта поможет включение в свой рацион цитрусовых.
Ранее главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов рассказал, что грибы шиитаке помогают снизить риск онкологических заболеваний — в Японии их активно используют в фармакологии для создании антираковых препаратов. Он добавил, что все съедобные грибы полезны, поскольку в них присутствуют витамины и аминокислоты. Однако шиитаки обладают еще способностью укреплять иммунитет.
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Болезни и лекарства , Александр Хренов
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