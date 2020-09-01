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Российский врач рассказал о влиянии гаджетов на образование опухоли мозга у детей 

Ferra.ru и ещё 8 4 часа назад
Как гаджеты влияют на образование опухолей у детей
Фото: Ferra.ru
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии гаджетов на образование опухоли мозга у детей. Таким образом, эксперт внес большую ясность в вопрос того, насколько сильно родителям стоит беспокоиться о проводимом ребенком за любимым смартфоном времени.
Так, по словам специалиста, согласно данным последних исследований, слабочастотное излучение и вправду увеличивает процент вероятного возникновения опухоли мозга у детей в ряде случаев. При этом эксперт уточняет, что речь в данном случае идет не о раке.

”Не рака, а доброкачественных опухолей. Эти исследования 15-летней давности — сейчас мобильные телефоны по уровню защиты ушли далеко вперед”,

— заключил доктор Мясников.
Врач также отметил, что хоть риск и является минимален, детям младшего возраста все же не рекомендуется давать телефоны, в то время как детям постарше желательно пользоваться наушниками.
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