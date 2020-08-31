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Почему хронические заболевания не лечатся с первого раза 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Почему хронические заболевания сложно вылечить
Фото: depositphotos.com
Хроническими заболеваниями называются те, течение которых длится более трех месяцев. В таком случае с недугом очень сложно распрощаться. «Рамблер» расскажет почему.
Сперва болезни, как правило, протекают в острой форме. В этот период все симптомы на лицо. Но, тем не менее, это не мешает пациентам их игнорировать, за счет чего болезнь перетекает из острой в хроническую форму.
Кроме того, зачастую люди, занимаясь самолечением, выписывают себе не те препараты, которые лишь немного снимают симптоматику. Конечно, это отрицательно сказывается на организме, действуя как бомба замедленного действия. Сначала все стихает, а затем снова проявляется, но уже в хронической форме.
Вылечит запущенный недуг можно, но сложно. Как правило, чтобы избавиться от болезни, протекающей в острой форме, потребуется всего один правильно подобранный курс медикаментов, включая антибиотики. Если болезнь в хронической форме, то таких курсов нужно пропить несколько.
Это необходимо для того, чтобы убить вредные бактерии, которые успели обосноваться в вашем организме. Если вы раз за разом не долечивали недуг, то микроорганизмы успели привыкнуть к мимолетным атакам и научились давать им отпор.
Важно учитывать тот факт, что человеческий организм быстро адаптируется к лекарственным препаратам, за счет чего снижается его чувствительность к ним. Поэтому не стоит несколько раз подряд пить одни и те же медикаменты. Вероятнее всего, это не даст эффективных результатов.
Но одного медикаментозного лечения мало. Для того, чтобы организм пришел в норму, о нем нужно заботиться. Необходимо отрегулировать рацион питания, добавить в жизнь активности, высыпаться и избегать чрезмерных стрессов. Это поможет вам быстрее справиться с хроническим заболеванием и вернуться к нормальной жизни.
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