Как нас спасают реснички в носу 

Нос, казалось бы, просто помогает нам вдыхать и выдыхать воздух. Однако, на самом деле, в носу есть особые "ресницы", которые буквально спасают наш организм. "Рамблер" разбирался, как это работает.

Оказывается, нос выстлан изнутри мерцательным эпителием, состоящим из реснитчатых клеток, имеющих по 250–300 ресничек длиной. Каждая ресничка состоит из 9 пар микротрубочек, расположенных в виде кольца вокруг двух центральных трубочек.

Эпителий носа двигается посредством скольжения этих трубочек в два этапа. В начале происходит быстрый взмах, а затем ресничка возвращается в исходное положение. Все реснички одной клетки работают в унисон.

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Весь этот процесс спасает нас, потому что именно эти клетки с ресничками постоянно гонят слизь назад, в носоглотку. Получается, мы проглатываем ее, и все вирусы, которые мы вдохнули, попадают в желудок, где и погибают. Таким образом реснички в носу отправляют вирусы в убивающий их желудок, не давая им разрушать другие органы.

Но это работает не всегда. Функция ресничек оптимальна при температуре слизистой оболочки полости носа 28–33°С и прекращается при температуре 7–10°С.

Холодный воздух содержит меньше влаги, а из-за этого слизь становится густой и малоподвижной, а реснички перестают колебаться. Поэтому, когда температура в носовой полости падает, вирусы, которые раньше мгновенно уносило слизью, получают шанс на внедрение в клетки. По этой причине, вирусы в холодное время года доставляют нам гораздо больше проблем.