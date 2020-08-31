Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Симптомы, указывающие на проблемы с кишечником 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Симптомы, указывающие на проблемы с кишечником
Фото: depositphotos.com
Ученые давно доказали, что от кишечника зависит общее состояние здоровья человека. Однако это орган, проверку которого все постоянно откладывают до последнего, "пока не заболит". "Рамблер" рассказывает, на что обратить внимание, чтобы вовремя выявить проблемы с кишечником.

Расстройства желудка

Это самый очевидный симптом того, что с вашей пищеварительной системой что-то не так, и нужно насторожиться. Тошнота, вздутие, запор, изжога, — все это указывает на необходимость обратиться к врачу.

Проблемы с кожей

Кожа — всегда показатель работы внутренних органов человека, особенно желудочно-кишечного тракта. При любых проблемах с ней, например, высыпаниях или экземе, нужно первым делом проверить кишечник.

Хочется вредного

Если вас постоянно тянет "на сладенькое" и другие вредные продукты, это тоже тревожный сигнал. Возможно, у вас дисбаланс кишечных бактерий, и необходимо нормализовать микрофлору.

Потеря веса

Резкая потеря веса может быть признаком серьезных заболеваний, если ваше питание и образ жизни остались неизменны. Стремительное похудение может говорить о гормональных нарушениях, проблемах с поджелудочной железой или наличии инфекций. Иногда потеря веса происходит из-за плохой работы ЖКТ: избыток вредных бактерий не дает организму полноценно усваивать жир.
Видео дня. Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Комментарии 1
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен самый ранний признак смертельной болезни
Определен самый ранний признак смертельной болезни
Мясников назвал опасные для иммунитета продукты
Мясников назвал опасные для иммунитета продукты
Определен самый ранний признак смертельной болезни
Определен самый ранний признак смертельной болезни
Почему хронические заболевания сложно вылечить
Почему хронические заболевания сложно вылечить
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Названы 9 причин отечности коленей
03:21
Названы 9 причин отечности коленей
Болезни и лекарства
Врач рассказал о повторном заражении COVID
04:15
Врач рассказал о повторном заражении COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
00:22
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
Новости
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение