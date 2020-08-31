Симптомы, указывающие на проблемы с кишечником 

Ученые давно доказали, что от кишечника зависит общее состояние здоровья человека. Однако это орган, проверку которого все постоянно откладывают до последнего, "пока не заболит". "Рамблер" рассказывает, на что обратить внимание, чтобы вовремя выявить проблемы с кишечником.

Расстройства желудка

Это самый очевидный симптом того, что с вашей пищеварительной системой что-то не так, и нужно насторожиться. Тошнота, вздутие, запор, изжога, — все это указывает на необходимость обратиться к врачу.

Проблемы с кожей

Кожа — всегда показатель работы внутренних органов человека, особенно желудочно-кишечного тракта. При любых проблемах с ней, например, высыпаниях или экземе, нужно первым делом проверить кишечник.

Хочется вредного

Если вас постоянно тянет "на сладенькое" и другие вредные продукты, это тоже тревожный сигнал. Возможно, у вас дисбаланс кишечных бактерий, и необходимо нормализовать микрофлору.

Потеря веса

Резкая потеря веса может быть признаком серьезных заболеваний, если ваше питание и образ жизни остались неизменны. Стремительное похудение может говорить о гормональных нарушениях, проблемах с поджелудочной железой или наличии инфекций. Иногда потеря веса происходит из-за плохой работы ЖКТ: избыток вредных бактерий не дает организму полноценно усваивать жир.