Названы бесполезные препараты в аптечке

«Из своего опыта скажу: ко мне периодически приходят пациенты, опробовавшие данные препараты без положительного эффекта. Если вам эти лекарства помогают, то, скорее всего, сработал эффект плацебо и возможно ваша тревога не так сильно выражена. В отличии от пациентов с средне— и выраженным тревожно-депрессивным синдромом.