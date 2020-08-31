Названы бесполезные препараты в аптечке

Врач-невролог и реабилитолог Ксения Разинкина выделила четверку бесполезных популярных препаратов в неврологии.
Речь идет о препаратах с якобы, как отметила невролог, «противотревожным» эффектом «Афобазол», «Адаптол», «Тенотен» и «Пантогам».
По мнению врача, все четыре лекарства объединяет непонятный механизм действия.
«Из своего опыта скажу: ко мне периодически приходят пациенты, опробовавшие данные препараты без положительного эффекта. Если вам эти лекарства помогают, то, скорее всего, сработал эффект плацебо и возможно ваша тревога не так сильно выражена. В отличии от пациентов с средне— и выраженным тревожно-депрессивным синдромом.
На самом деле, в положительном эффекте от препаратов есть плюс. Это значит, что вам точно помогут различные методы коррекции стрессоустойчивости. Когнитивно-поведенческая терапия, тренировка методами расслабления: от флоатинга, холистического массажа до ванны со свечами»,
— отметила Ксения Разникова.