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Назван главный фактор развития диабета 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Назван главный фактор развития диабета
Фото: РИА Новости
Лишний вес является самым главным фактором развития диабета, а похудение может предотвратить или даже победить болезнь. К такому выводу пришли ученые Кембриджского университета в Великобритании и Университета Милана в Италии, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert.
Исследователи проанализировали данные 445 765 человек из британского биобанка, средний возраст которых составил 57,2 года. Риск развития диабета второго типа оценили на основе 6,9 миллиона генов, а также индекса массы тела (ИМТ). Участников разделили на пять групп в зависимости от генетической предрасположенности и на пять групп в зависимости от риска, определяемого массой тела.
За добровольцами наблюдали до достижения среднего возраста 65,2 года. За это время у 31 298 человек развился диабет второго типа. При этом у участников группы с самым высоким ИМТ риск диабета был в 11 раз выше, чем у участников группы с самым низким индексом. Такое соотношение сохранялось вне зависимости от уровня генетического риска, поэтому масса тела оказалась более сильным фактором развития диабета, чем генетическая предрасположенность.
По словам ученых, большинство случаев диабета можно избежать, если удерживать ИМТ ниже порогового значения, вызывающего аномальный уровень сахара в крови. Для этого нужно регулярно оценивать соотношение массы тела и роста и уровень сахара в крови. Также возможно обратить вспять диабет, сбросив вес на ранних стадиях до того, как произойдет необратимое повреждение, отмечается в исследовании.
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Болезни и лекарства , Новости
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