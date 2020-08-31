Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказала, стоит ли опасаться судорог во сне 

Мира Маркина 5 часов назад
Врач рассказала, стоит ли опасаться судорог во сне
Фото: depositphotos.com
Руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с радио Sputnik рассказала, стоит ли опасаться судорог во сне.
По словам эксперта, непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания — явление абсолютно нормальное. В профессиональных кругах оно называется миоклония и встречается у множества людей. С точки зрения неврологии — это не болезнь и бороться с ней не надо:

"Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называется миоклония. Это одно или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня. Лечить это не надо, патологией не является, ни о каких болезнях не говорит. Одна-две судороги ни на качество, ни на продолжительность жизни не влияет".

Царева подчеркнула, что не нужно путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, который характеризуется напряжением, вызывающим нестерпимое желание совершать движения. Данный синдром возникает в состоянии покоя вечером или ночью. Причиной, спровоцировавшей его, может стать неправильное питание:

"Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень".

Однако если изменения в рационе не помогают, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже признак болезни:

"Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему начинаются судороги.
Видео дня. Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Комментарии
Болезни и лекарства , Елена Царева , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач назвал «главного врага» рака
Врач назвал «главного врага» рака
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
О чем говорит пониженная температура тела
О чем говорит пониженная температура тела
Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину
Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Названы 9 причин отечности коленей
03:21
Названы 9 причин отечности коленей
Болезни и лекарства
Врач рассказал о повторном заражении COVID
04:15
Врач рассказал о повторном заражении COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
00:22
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
Новости
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение