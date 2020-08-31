Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кардиолог назвал боль, при которой надо к врачу 

Medical Note 4 часа назад
Кардиолог назвал боль, при которой надо к врачу
Фото: Medical Note
Врачи из Европейского общества кардиологов (ESC) объяснили, как правильно практиковать физические нагрузки при рисках сердечных недугов, и когда состояние требует вмешательства медиков. Об этом пишет Eurekalert.
Насторожить должна боль в груди, которая продолжается более 15 минут, пояснил профессор Пелличча. В этом случае необходимо обратиться к врачам скорой помощи.
Также сигналами, требующими вмешательства специалистов, являются учащенное сердцебиение, необычная одышка, дискомфорт в груди.
Если такие симптомы появляются, когда вы выполняете физические упражнения, то необходимо уменьшить активность.
Между тем, как отметили специалисты из Лондонского университета, регулярные умеренные физические нагрузки не только предотвращают сердечные заболевания, но также снижают вероятность преждевременной смерти у тех, кто уже имеет проблемы с сердцем.
Страдающим от ожирения, высокого кровяного давления или диабета зарубежные кардиологи порекомендовали силовые упражнения не менее трех раз в неделю.
К ним следует добавить умеренные или интенсивные аэробные упражнения. Подойдут плавание или езда на велосипеде. Но стоит помнить, что программу тренировок следует обязательно согласовать с врачом.
Medical Note: последние новости
Назван витамин, подавляющий рак легкого Назван витамин, подавляющий рак легкого Доктор Мясников назвал болезни, вызывающие рак Доктор Мясников назвал болезни, вызывающие рак Врач раскрыла неожиданный способ защиты от рака Врач раскрыла неожиданный способ защиты от рака
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач назвал «главного врага» рака
Врач назвал «главного врага» рака
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
О чем говорит пониженная температура тела
О чем говорит пониженная температура тела
Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину
Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Названы 9 причин отечности коленей
03:21
Названы 9 причин отечности коленей
Болезни и лекарства
Врач рассказал о повторном заражении COVID
04:15
Врач рассказал о повторном заражении COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
00:22
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
Новости
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение