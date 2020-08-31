Кардиолог назвал боль, при которой надо к врачу 

Врачи из Европейского общества кардиологов (ESC) объяснили, как правильно практиковать физические нагрузки при рисках сердечных недугов, и когда состояние требует вмешательства медиков. Об этом пишет Eurekalert.

Насторожить должна боль в груди, которая продолжается более 15 минут, пояснил профессор Пелличча. В этом случае необходимо обратиться к врачам скорой помощи.

Также сигналами, требующими вмешательства специалистов, являются учащенное сердцебиение, необычная одышка, дискомфорт в груди.

Если такие симптомы появляются, когда вы выполняете физические упражнения, то необходимо уменьшить активность.

Между тем, как отметили специалисты из Лондонского университета, регулярные умеренные физические нагрузки не только предотвращают сердечные заболевания, но также снижают вероятность преждевременной смерти у тех, кто уже имеет проблемы с сердцем.

Страдающим от ожирения, высокого кровяного давления или диабета зарубежные кардиологи порекомендовали силовые упражнения не менее трех раз в неделю.

К ним следует добавить умеренные или интенсивные аэробные упражнения. Подойдут плавание или езда на велосипеде. Но стоит помнить, что программу тренировок следует обязательно согласовать с врачом.