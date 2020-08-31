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Врач рассказал, когда опасны судороги во сне 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Врач рассказал, когда опасны судороги во сне
Фото: РИА Новости
Во сне человек расслабляется, что сопровождается короткими судорогами. В каких случаях — в этом нет ничего страшного, а когда это — признак болезни, рассказала радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царева.
Непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания — это нормальное явление. Оно называется миоклония и встречается у многих, если не у всех людей. С точки зрения неврологии — это не болезнь и лечить ее не надо.

"Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называет миоклония. Это одно или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня. Лечить это не надо, патологией не является, ни о каких болезнях не говорит. Одна-две судороги ни на качество, ни на продолжительность жизни не влияет", — рассказала радио Sputnik Елена Царева.

По ее словам, не нужно путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, для которого характерно напряжение, вызывающее нестерпимое желание совершать движения. Возникает оно в состоянии покоя вечером или ночью. Спровоцировать его может неправильное питание.

"Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень", — уточнила Елена Царева в интервью радио Sputnik.

Но если изменение диеты не помогает, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже признак болезни.

"Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс", — считает сомнолог.

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Болезни и лекарства , Новости , Елена Царева , ИА Sputnik
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