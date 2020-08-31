Врач рассказал, когда опасны судороги во сне 

Во сне человек расслабляется, что сопровождается короткими судорогами. В каких случаях — в этом нет ничего страшного, а когда это — признак болезни, рассказала радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царева

Непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания — это нормальное явление. Оно называется миоклония и встречается у многих, если не у всех людей. С точки зрения неврологии — это не болезнь и лечить ее не надо.

"Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называет миоклония. Это одно или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня. Лечить это не надо, патологией не является, ни о каких болезнях не говорит. Одна-две судороги ни на качество, ни на продолжительность жизни не влияет", — рассказала радио Sputnik Елена Царева.

По ее словам, не нужно путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, для которого характерно напряжение, вызывающее нестерпимое желание совершать движения. Возникает оно в состоянии покоя вечером или ночью. Спровоцировать его может неправильное питание.

"Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень", — уточнила Елена Царева в интервью радио Sputnik.

Но если изменение диеты не помогает, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже признак болезни.