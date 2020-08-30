В Минздраве назвали «главного врага» рака 

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Врач отметил, что из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями, но при этом призвал набраться терпения и дождаться вакцинации.

"Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу", — пояснил специалист.

Каприн напомнил, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%, и призвал сразу же обращаться к врачам при появлении жалоб на здоровье.