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В Минздраве назвали «главного врага» рака 

РИА Новости 3 часа назад
В Минздраве назвали «главного врага» рака
Фото: РИА Новости
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Врач отметил, что из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями, но при этом призвал набраться терпения и дождаться вакцинации.

"Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу", — пояснил специалист.

Каприн напомнил, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%, и призвал сразу же обращаться к врачам при появлении жалоб на здоровье.
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Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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