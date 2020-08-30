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Врач объяснил, в каком случае успокоительные вредят 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Врач заявил о вреде успокоительных
Фото: Вечерняя Москва
Многие люди без назначения врача пьют успокоительные препараты, объясняя это сложностями на работе или новым учебным годом у детей. Врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет „Скорая“ Андрей Звонков объяснил, в каком случае успокоительные будут работать во вред, а не на благо.

— Все препараты, обладающие седативным эффектом, как правило, вызывают привыкание. По аналогии с алкоголем: если вам было плохо, вы выпили водки и вам стало хорошо — вы кандидат в алкоголики. Это грубая аналогия, но если человек подсаживается на успокоительные — это плохо, — объяснил эксперт корреспонденту „Вечерней Москвы“.

Звонков подчеркнул, что прием успокоительных препаратов может быть ситуативным, но если человек пьет успокоительные препараты ежедневно, не может работать и комфортно себя чувствовать без успокоительного, это уже зависимость.

— Растительные препараты тоже вызывают зависимость, но в меньшей степени, они не так внедряются в обменные процессы нервной ткани. Зависимость есть физиологическая и психологическая, вы и так и так можете подсесть на лекарство, какое бы оно ни было. Опиоиды тоже растительные, но человек чувствует зависимость с первой дозы, — отметил собеседник.

По словам медика, при резком отказе от препарата может возникнуть синдром отмены, но и постепенно отвыкать от препарата — тоже не выход.

— Необходимо обратиться к терапевту, чтобы подобрать методики, чтобы „слезть“ с успокоительного. Если зависимость физиологическая, у пациента через несколько дней может возникнуть жесточайшая депрессия. Эти вещи надо пережить в течение несколько недель, можно отвлечься от этого состояния, использовать другие ресурсы, — подытожил Звонков.

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