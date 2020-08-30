Врач заявил о вреде успокоительных

— Все препараты, обладающие седативным эффектом, как правило, вызывают привыкание. По аналогии с алкоголем: если вам было плохо, вы выпили водки и вам стало хорошо — вы кандидат в алкоголики. Это грубая аналогия, но если человек подсаживается на успокоительные — это плохо, — объяснил эксперт корреспонденту „Вечерней Москвы“.
— Растительные препараты тоже вызывают зависимость, но в меньшей степени, они не так внедряются в обменные процессы нервной ткани. Зависимость есть физиологическая и психологическая, вы и так и так можете подсесть на лекарство, какое бы оно ни было. Опиоиды тоже растительные, но человек чувствует зависимость с первой дозы, — отметил собеседник.
— Необходимо обратиться к терапевту, чтобы подобрать методики, чтобы „слезть“ с успокоительного. Если зависимость физиологическая, у пациента через несколько дней может возникнуть жесточайшая депрессия. Эти вещи надо пережить в течение несколько недель, можно отвлечься от этого состояния, использовать другие ресурсы, — подытожил Звонков.