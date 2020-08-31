Онколог назвал причину 95% случаев рака 

Онколог, хирург Иван Карасев раскрыл причину появления рака в 95% случаев.

По его словам, злокачественные новообразования в организме чаще всего формируются из-за воспалительного процесса.

"95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль",

— объяснил доктор порталу "МедикФорум".

Он добавил, что причиной рака может оказаться регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных мясных продуктов, так как при подработке мяса выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки. В последствие возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака, заключил Карасев.