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Онколог назвал причину 95% случаев рака 

Газета.Ru и ещё 11 11 часов назад
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Фото: Газета.Ru
Онколог, хирург Иван Карасев раскрыл причину появления рака в 95% случаев.
По его словам, злокачественные новообразования в организме чаще всего формируются из-за воспалительного процесса.

"95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль",

— объяснил доктор порталу "МедикФорум".
Он добавил, что причиной рака может оказаться регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных мясных продуктов, так как при подработке мяса выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки. В последствие возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака, заключил Карасев.
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Болезни и лекарства , Иван Карасев
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