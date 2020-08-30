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Эксперт: борода может спасти от серьезной болезни 

Мира Маркина 15 часов назад
Эксперт: борода спасет от смертельной болезни
Фото: depositphotos.com
Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала, от какого недуга способны спасти борода и усы. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
По словам Козловой, борода и щетина защищают кожу от прямого попадания ультрафиолета, тем самым снижая риск онкологии. Вдобавок к этому, густая растительность на лице способствует сохранению естественных масел в коже, увлажняя ее. Но и это еще не все: медик также напомнила, что борода и усы выступают неким фильтром от раздражителей, за счет чего аллергия проявляется реже.
И наконец, мужчины с бородой реже используют бритву, а значит, реже травмируют кожу на лице.
Врач подчеркнула, что и щетину, и бороду важно содержать в чистоте. В противном случае она превратится в рассадник бактерий, что может спровоцировать заболевания кожи.
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Болезни и лекарства , Наталья Козлова
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