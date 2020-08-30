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Выяснилось, от какой болезни может спасти борода 

Lenta.ru и ещё 9 16 часов назад
Выяснилось, как борода спасет от смертельной болезни
Фото: Lenta.ru
Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала о пользе бороды и усов. Об этом пишут «Аргументы и факты».
По ее словам, борода и щетина защищают кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, снижая риск онкологии. Кроме того, растительность на лице способствует сохранению естественных масел в коже, увлажняя ее. Еще одним положительным эффектом врач посчитала уменьшение аллергических реакций, поскольку борода и усы выступают своеобразным фильтром от раздражителей.
Также бородатые реже используют бритву и, как следствие, реже травмируют кожу на лице.
Козлова отметила, что и щетину, и бороду важно содержать в чистоте, иначе она станет рассадником бактерий, что может привести к тем или иным заболеваниям кожи.
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Болезни и лекарства , Наталья Козлова , Аргументы и Факты
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