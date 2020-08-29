Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доктор Мясников назвал вызывающие рак болезни 

Lenta.ru и ещё 10 12 часов назад
Мясников назвал вызывающие рак болезни
Фото: Lenta.ru
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые с большой долей вероятности могут вызвать рак. Об этом он рассказал в YouTube-канале «О самом главном».
По его словам, одним из факторов риска короткой и несчастливой жизни является отсутствие регулярного обследования у врачей. «Рак надо перехватывать не тогда, когда он появился, а когда есть факторы риска», — отметил доктор.
Он заявил, что существуют болезни, которые являются факторами риска для развития онкологии. Среди них он назвал вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язву, воспалительные заболевания кишечника, хроническую обструктивную болезнь легких.
От гепатита В и от ВПЧ существуют прививки, и сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки. «При гастрите или язве соленая пища может спровоцировать рак желудка, а курение — рак легких», — сказал специалист.
Мясников добавил, что наиболее опасный и агрессивный — это рак легких, поэтому регулярно вдыхать дым от костров и табака очень вредно.
В июне Мясников назвал способ снизить риск рака шейки матки и некоторых других видов онкологических заболеваний. Он порекомендовал зрителям делать прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ). По словам Мясникова, рак шейки матки — это болезнь, которая «практически в 100 процентах случаев вызывается вирусом папилломы человека». Доктор отметил, что ВПЧ способен вызывать и другие виды рака, в том числе у мужчин.
Последние новости
Путин объявил дату начала учебного года в России Путин объявил дату начала учебного года в России Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко Умер исполнитель роли Черной Пантеры Умер исполнитель роли Черной Пантеры
Комментарии
Болезни и лекарства , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
Как моментально удалить занозу
Как моментально удалить занозу
Названы главные враги иммунитета
Названы главные враги иммунитета
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
00:16
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение