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Названы главные враги иммунитета 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Названы продукты, которые могут «убить» иммунитет
Фото: depositphotos
Врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун рассказала в своем интервью для Sputnik, какие продукты могут понизить иммунитет.
Одни из главных врагов иммунитета человека — сахар и трансжиры, уверена Ирина Лизун.

"Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, когда блюда жарят на одном масле несколько раз. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию".

Кроме того, негативно влияют на иммунную систему так называемые Е-шки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители.

"Содержание красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила Ирина Лизун.

Также врач рассказала о том, что однообразный рацион питания может негативно сказаться на здоровье.

"Самый минус — еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр полезных веществ. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы — автоматом назревает дефицит. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета".

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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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