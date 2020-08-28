Названы продукты, которые могут «убить» иммунитет

"Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, когда блюда жарят на одном масле несколько раз. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию".
"Содержание красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила Ирина Лизун.
"Самый минус — еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр полезных веществ. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы — автоматом назревает дефицит. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета".