Названы продукты, которые могут «убить» иммунитет

"Самый минус — еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр полезных веществ. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы — автоматом назревает дефицит. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета".