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Врач назвал неожиданные причины головной боли 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врачи назвали неожиданные причины головной боли
Фото: depositphotos
Доктор Сергей Агапкин и врач Андрей Реутов назвали несколько неожиданных причин возникновения головной боли.
По словам врача, многие проблемы могут возникнуть из-за привычек, которые мы даже не можем связать с головной болью. Например, регулярное употребление красного вина может вызвать такую реакцию.

«В красном вине содержится большое количество танинов. Это те вещества, которые опосредованно могут приводить к появлению и усугублению головной боли», — объяснил Реутов и добавил, что боль в целом может вызвать любой алкоголь.

Еще одной неожиданной причиной стало употребление колбас и сосисок, а именно «красного переработанного мяса». Об этом заявил Сергей Агапкин. Врач подчеркнул, что для стабилизации цвета в колбасы добавляют нитраты, которые в организме человека превращаются в нитриты, которые расширяют сосуды и могу спровоцировать боли.
Врачи также напомнили, что непродолжительный и некачественный сон обязательно дадут о себе знать, поэтому необходимо соблюдать режим питания, сна и гигиену.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему в Израиле женщины бреют голову и носят парик.
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Болезни и лекарства , Сергей Агапкин
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