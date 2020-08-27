Врачи назвали неожиданные причины головной боли

Доктор Сергей Агапкин и врач Андрей Реутов назвали несколько неожиданных причин возникновения головной боли.

По словам врача, многие проблемы могут возникнуть из-за привычек, которые мы даже не можем связать с головной болью. Например, регулярное употребление красного вина может вызвать такую реакцию.

«В красном вине содержится большое количество танинов. Это те вещества, которые опосредованно могут приводить к появлению и усугублению головной боли», — объяснил Реутов и добавил, что боль в целом может вызвать любой алкоголь.

Еще одной неожиданной причиной стало употребление колбас и сосисок, а именно «красного переработанного мяса». Об этом заявил Сергей Агапкин. Врач подчеркнул, что для стабилизации цвета в колбасы добавляют нитраты, которые в организме человека превращаются в нитриты, которые расширяют сосуды и могу спровоцировать боли.

Врачи также напомнили, что непродолжительный и некачественный сон обязательно дадут о себе знать, поэтому необходимо соблюдать режим питания, сна и гигиену.