Неочевидные причины, приводящие к диарее 

Диарея может настигнуть любого человека в самый неподходящий момент. Более того, порой спровоцировать ее могут отнюдь не очевидные вещи. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Бег

Тошнота, чрезмерное газообразование, спазмы и… понос — со всеми этими неприятности могут столкнуться любители долгих пробежек. Как правило, диарея бегуна проходит в течение суток после тренировки. Чтобы снизить вероятность возникновения диареи, следует придерживаться нескольких правил: за 24 часа до пробежки исключите из рациона продукты богатые клетчаткой; откажитесь от еды и напитков с подсластителями; не ешьте за два часа до тренировки.

Грязные руки

Кишечный грипп или ротавирус, как правило, передается через загрязненные поверхности. Поначалу недуг проявляет себя посредством повышенной температуры. Затем проявляются рвота и диарея, которая может продлиться до до восьми дней. Если в кале появилась кровь, температура поднялась выше 39,4, и вы почувствовали обезвоживание, — необходимо срочно обратиться к врачу.

Молоко

Нередко диарея является одним из симптомов непереносимости лактозы. Данное состояние характеризуется тем, что в организме вырабатывается критически мало лактозы — фермента, необходимого для расщепления молочного сахара. Из-за того, что лактоза не переваривается до конца, она отправляется в толстую кишку и начинает там бродить. Вследствие этого возникают понос, тошнота и вздутие живота.