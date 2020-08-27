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Врач назвал неожиданные причины головной боли 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Врач назвал неожиданные причины головной боли
Фото: Lenta.ru
В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор Сергей Агапкин и врач Андрей Реутов назвали несколько неожиданных причин головной боли. Выпуск опубликован на YouTube.
По словам Агапкина, причинами проблемы часто становятся привычки, о связи которых с головной болью люди даже не подозревают. Доктор отметил, что боль может быть спровоцирована регулярным употреблением красного вина. «В красном вине содержится большое количество танинов. Это те вещества, которые опосредованно могут приводить к появлению и усугублению головной боли», — объяснил Реутов и добавил, что к головной боли может приводить употребление любого алкоголя, а не только красного вина
Другой причиной Агапкин назвал колбасу и сосиски — «красное переработанное мясо». Врач подчеркнул, что для стабилизации цвета в колбасы добавляют нитраты, которые в организме человека превращаются в нитриты и расширяют сосуды, а также вызывают и другие реакции.

«Нитриты, взаимодействуя с гемоглобином, провоцируют образование метгемоглобина в нашем организме. А метгемоглобин не способствует насыщению головного мозга кислородом», — добавил Реутов.

Причинами головной боли специалисты также назвали неправильный — недостаточный по времени или неглубокий — сон и нерегулярное питание. Чтобы справиться с проблемой, доктор Реутов порекомендовал ограничивать прием алкоголя, заниматься спортом, нормализовать гигиену и режим сна и режим питания.
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Болезни и лекарства , Сергей Агапкин
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