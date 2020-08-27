Врач объяснил, у кого рак развивается быстрее 

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев прокомментировал мнение, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых.

Как пояснил врач, онкология действительно быстрее развивается у молодых людей. Так как у них, по сравнению с пожилыми, обменные процессы в организме происходят гораздо быстрее.

При этом гормоночувствительные злокачественные опухоли особенно активно растут на фоне высокого гормонального статуса. Врач привел в пример молодых девушек, у которых на фоне беременности образования молочных желез или яичников развиваются всего за несколько месяцев. Иногда опухоль разрастается за четыре-шесть месяцев.

При этом специалист уточнил, что наследственные онкологические заболевания составляют не более семи процентов от общего числа. То есть, встречаются, вопреки распространенному мнению, достаточно редко.