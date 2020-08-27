Врач объяснил, у кого рак развивается быстрее 

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев прокомментировал мнение, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых.
Как пояснил врач, онкология действительно быстрее развивается у молодых людей. Так как у них, по сравнению с пожилыми, обменные процессы в организме происходят гораздо быстрее.
При этом гормоночувствительные злокачественные опухоли особенно активно растут на фоне высокого гормонального статуса. Врач привел в пример молодых девушек, у которых на фоне беременности образования молочных желез или яичников развиваются всего за несколько месяцев. Иногда опухоль разрастается за четыре-шесть месяцев.
При этом специалист уточнил, что наследственные онкологические заболевания составляют не более семи процентов от общего числа. То есть, встречаются, вопреки распространенному мнению, достаточно редко.
«Не нужно этого бояться, нужно знать, чем болели ближайшие родственники, бабушки и дедушки, и на основании этого оценивать свои шансы», — отметил доктор.