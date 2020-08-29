Болезни, о которых можно узнать по состоянию глаз

Человеческий организм — очень сложный механизм, который при болезни внутренних органов, может давать неожиданные сигналы. Например, по глазам можно прочитать не только эмоции, но и определить, какие у человека проблемы со здоровьем. «Рамблер» расскажет, какие заболевания отражаются на глазах.

Желтуха

Белки глаз могут пожелтеть из-за избытка билирубина в крови, с которым не справляется печень. У взрослых ее появление чаще всего является признаком гепатита или печеночной недостаточности. В зависимости от того, симптом какого заболевания стало изменение цвета белков, зависит, какие еще у больного появятся клинические проявления.

Камни в желчном пузыре

Желчный пузырь — орган, в котором скапливается выработанная печенью желчь. Если она застаивается, то ее компоненты начинают выпадать в осадок и кристаллизоваться. Так образуются камни, которые с годами увеличиваются в размерах и количестве. Отечность верхних век зачастую является признаком их появления. Также у больного мучают тошнота, вздутие живота и сильная боль в правом подреберье.

Камни в почках

Чаще всего почечный камень не сильно проявляется до тех пор, пока он не начнет перемещаться внутри почки или не проникнет в мочеточник. Наличие темных пятен под глазами является одним из тех симптомов, которые сигнализирует о развитии недуга на начальной стадии, поэтому очень важно не игнорировать его.

Закрытие слезного канала

Если глаза постоянно на мокром месте, но слезы ручьем не текут, вероятно, не работает слезный канал. Обычно так бывает у младенцев. Но иногда, в результате проведения серьезных операций на мозг, опухолей или инфекций, это может случиться и со взрослым человеком.

Аллергия

При аллергических реакциях появляются зуд, жжение и чувство, будто в глазах песок. Также пациентов беспокоят крапивница, кашель и заложенность носа. Все эти симптомы относятся к типичным и свидетельствуют о том, что накануне в организм попал аллерген, который нужно определить, как можно раньше, чтобы в дальнейшем избежать более серьезных последствий.

Повышения уровня холестерин

Белый круг вокруг зрачка свидетельствует о повышения уровня холестерина в крови. В случае игнорирования этого симптома, может появиться атеросклеротическая «бляшка». Это, в свою очередь, может привести к развитию тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия, инфаркт миокарда, мозговой инсульт и перемежающаяся хромота.