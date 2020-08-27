Как очистить печень без помощи врачей 

Печень — это токсикологический центр организма, она помогает телу выводить вредные отработанные вещества, обезвреживает попадающие в него токсины, яды, лекарства, консерванты и прочую «химию». Эта трудяга работает без выходных и отпусков, ежеминутно фильтруя кровь. Поэтому очень важно следить за ее здоровьем. «Рамблер» расскажет, как очистить орган без помощи врачей.

Наилучшим приемом для восстановления печени будет разнообразное питание с подсчетом соотношения белков, жиров и углеводов и контролем калорийности. Ограничьте употребление жирной пищи и копченостей, алкоголя, сахара, выпечки. Ешьте больше овощей и фруктов.

Обязательно добавьте в рацион свеклу, потому что она стимулирует детоксикационную функцию печени и образование желчи, имеет гепатозащитные свойства и предупреждает образование камней в желчном пузыре. Не забудьте также про яблоки, которые благодаря пектинам и железу повышают качественный состав желчи. И как можно чаше употребляйте чеснок, так как он увеличивает выработку желчи, способствует ее своевременному отхождению из желчного пузыря и предотвращает сгущение.

Учтите, что питаться нужно дробно. Это связано с тем, что выработка желчи идет непрерывно, а вот ее выделение происходит обычно при приеме пищи. Поэтому нельзя голодать, нужно разделить рацион на 4–6 приемов.

Не забывайте поддерживать водный баланс организма. Ежедневно выпивайте 8-10 стаканов негазированной воды. Это поможет печени выполнять одну из ее основных функций — очистку крови. После пробуждения отдавайте предпочтение стакану теплой воды с лимоном. Это простое средство при регулярном употреблении защитит клетки печени и поспособствует их регенерации.

При этом вам, конечно потребуется отказаться от алкогольных напитков, так как они оказывает нагрузку на печень. При наличии спирта в организме клетки печени отмирают, а их место занимает жир и ткань. При этом алкоголь становится причиной жирового перерождения печени, что приводит к возникновению серьезных заболеваний.