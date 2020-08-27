Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как очистить печень без помощи врачей 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Печень — это токсикологический центр организма, она помогает телу выводить вредные отработанные вещества, обезвреживает попадающие в него токсины, яды, лекарства, консерванты и прочую «химию». Эта трудяга работает без выходных и отпусков, ежеминутно фильтруя кровь. Поэтому очень важно следить за ее здоровьем. «Рамблер» расскажет, как очистить орган без помощи врачей.
Наилучшим приемом для восстановления печени будет разнообразное питание с подсчетом соотношения белков, жиров и углеводов и контролем калорийности. Ограничьте употребление жирной пищи и копченостей, алкоголя, сахара, выпечки. Ешьте больше овощей и фруктов.
Обязательно добавьте в рацион свеклу, потому что она стимулирует детоксикационную функцию печени и образование желчи, имеет гепатозащитные свойства и предупреждает образование камней в желчном пузыре. Не забудьте также про яблоки, которые благодаря пектинам и железу повышают качественный состав желчи. И как можно чаше употребляйте чеснок, так как он увеличивает выработку желчи, способствует ее своевременному отхождению из желчного пузыря и предотвращает сгущение.
Учтите, что питаться нужно дробно. Это связано с тем, что выработка желчи идет непрерывно, а вот ее выделение происходит обычно при приеме пищи. Поэтому нельзя голодать, нужно разделить рацион на 4–6 приемов.
Не забывайте поддерживать водный баланс организма. Ежедневно выпивайте 8-10 стаканов негазированной воды. Это поможет печени выполнять одну из ее основных функций — очистку крови. После пробуждения отдавайте предпочтение стакану теплой воды с лимоном. Это простое средство при регулярном употреблении защитит клетки печени и поспособствует их регенерации.
При этом вам, конечно потребуется отказаться от алкогольных напитков, так как они оказывает нагрузку на печень. При наличии спирта в организме клетки печени отмирают, а их место занимает жир и ткань. При этом алкоголь становится причиной жирового перерождения печени, что приводит к возникновению серьезных заболеваний.
Комментарии 3
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, кому запрещена вакцина от коронавируса
Выяснилось, кому запрещена вакцина от коронавируса
Антивитамины оказались спасением человечества
Антивитамины оказались спасением человечества
В Минздраве России раскрыли способ получить вакцину
В Минздраве России раскрыли способ получить вакцину
Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Как моментально удалить занозу
03:55
Как моментально удалить занозу
ЗОЖ Народная медицина
Как очистить печень без помощи врачей
26:08
Как очистить печень без помощи врачей
Болезни и лекарства
Почему в организме образуются тромбы
04:03
Почему в организме образуются тромбы
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение