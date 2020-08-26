Может ли массаж груди помочь предотвратить рак

Массаж груди считается не только полезным для общего состояния тела, но и расценивается как диагностическое мероприятие, которое может помочь предотвратить развитие рака молочной железы. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

При массаже груди происходит пальпация, которая позволяет выявить появившиеся новообразования в виде уплотнений. Далеко не всегда узлы обозначают развитие опасного заболевания, при этом своевременное обращение к врачу может уберечь женщину от возможной онкологии. Напомним, что главная опасность рака заключается в том, что многие упускают его раннюю стадию.

Как провести массаж груди в домашних условиях?

Для начала зону груди необходимо подготовить к активному массажу: начните поглаживание ладонями по направлению снизу вверх, соски лучше не трогать, а вот до подмышечных впадин необходимо добираться. Именно там зачастую скрываются узлы.

Далее необходимо начать массировать мышцы по отдельности (начинаем с зоны диафрагмы, затем переходим на передние зубчатые и межреберные мышцы, последними массируем большие грудные мышцы). На этом этапе лучше использовать технику растирания и разминания.

Когда поверхность груди разогрета, можно переходить к легким постукиваниям подушечками пальцев, а затем сделать вибрацию двумя руками.

Ни в коем случае нельзя делать резкие и интенсивные движения, поскольку такие действия могут только навредить. Возможно повреждение молочных желез и нарушения оттока лимфатической системы.

Также врачи рекомендуют женщинам до 35 лет проходить профилактический осмотр у маммолога раз в полгода, а после 40 лет ежегодно необходимо делать маммографию.

Помните, массаж может стать профилактикой заболевания, но установить диагноз и прописать план лечения может только врач.