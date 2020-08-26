Синоптик поневоле: почему из-за погоды ломит ноги 

Достаточно часто происходит ситуация, когда ноги вдруг начинают ныть. Многие находят этому объяснение в смене погоды. Удивительно, но тянущее чувство в конечностях, которое предрекает дождь, не выдумка и касается не только людей старшего возраста. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

Оказывается, всему виной метеозависимость. По статистике Всемирной организации здравоохранения , ухудшение самочувствия при смене погоды испытывает примерно половина женщин и треть мужчин на планете.

Дело в том, что сосуды, кости и суставы — это наш внутренний барометр. Если человек страдает ревматизмом и артритом, у него повреждаются нервные окончания, которые отекают при повышении влажности, отсюда и боль.

Изменение атмосферного давления влияет на давление в полости сустава, это тоже раздражает нервные окончания, отчего потом "крутит ноги".

Если вы испытываете неприятные ощущения в конечностях, то врачи советуют выяснить, нет ли у вас сосудистых заболеваний. Иногда поверхностные вены ног могут быть в норме, а внутренние — закупоренные. Человек может даже не подозревать об имеющейся проблеме и оправдывать неприятные ощущения в ногах сменой погоды.

Если с сосудами и суставами в порядке, поводом для неприятных ощущений может стать синдром беспокойных ног. Считается, что такая проблема возникает из-за накопившегося за день нервного напряжения.