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Синоптик поневоле: почему из-за погоды ломит ноги 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Синоптик поневоле: почему из-за погоды ломит ноги
Фото: depositphotos
Достаточно часто происходит ситуация, когда ноги вдруг начинают ныть. Многие находят этому объяснение в смене погоды. Удивительно, но тянущее чувство в конечностях, которое предрекает дождь, не выдумка и касается не только людей старшего возраста. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.
Оказывается, всему виной метеозависимость. По статистике Всемирной организации здравоохранения, ухудшение самочувствия при смене погоды испытывает примерно половина женщин и треть мужчин на планете.
Дело в том, что сосуды, кости и суставы — это наш внутренний барометр. Если человек страдает ревматизмом и артритом, у него повреждаются нервные окончания, которые отекают при повышении влажности, отсюда и боль.
Изменение атмосферного давления влияет на давление в полости сустава, это тоже раздражает нервные окончания, отчего потом "крутит ноги".
Если вы испытываете неприятные ощущения в конечностях, то врачи советуют выяснить, нет ли у вас сосудистых заболеваний. Иногда поверхностные вены ног могут быть в норме, а внутренние — закупоренные. Человек может даже не подозревать об имеющейся проблеме и оправдывать неприятные ощущения в ногах сменой погоды.
Если с сосудами и суставами в порядке, поводом для неприятных ощущений может стать синдром беспокойных ног. Считается, что такая проблема возникает из-за накопившегося за день нервного напряжения.
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Болезни и лекарства , ВОЗ
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