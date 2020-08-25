Что такое ингибиторы холинэстеразы и чем они опасны 

Существует группа веществ, которые носят название ингибиторы холинэстеразы. Удивительно, но эти препараты одновременно приносят людям вред и пользу. «Рамблер» расскажет подробнее об этих лекарствах.

Прежде всего, давайте разберемся, что они собой представляют. Холинэстеразы — это ферменты, которые отвечают за передачу нервного сигнала от мозга к органам. Ингибиторы приостанавливают или замедляют эту передачу, нарушая процессы внутри организма. Проще говоря, это яды. Но в малых дозах они не причиняют вреда, поэтому их даже используют в медицинских целях.

Чаще всего эти препараты их используют при лечении неврологических и психиатрических заболеваний — при болезни Пика, болезни Альцгеймера. В случае недуга, связанного с глазами, врачи также могут выписать это лекарство.

Конечно, здоровым людям холинэстеразы противопоказаны. Они могут спровоцировать эффект отравления. Чаще всего в таком случае появляются боли в животе, рвотные позывы, боли в мышцах и нарушение дыхания. В тяжелых случаях наступает кома.

Есть несколько способов, как этот ингибиторы могут попасть в организм — через глаза или через кожу. Также их можно ввести внутривенно.

Конечно, в случае нежелательного приема препарата, в результате которого было вызвано отравление, человек может оправиться. На восстановление потребуется две-три недели. Тем не менее, существует высокий риск, что даже в случае полного выздоровления могут появиться видимые последствия, такие как ухудшение памяти, замедленная речь и дрожание рук.