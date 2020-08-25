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Что происходит с человеком в коме 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Что происходит с человеком в коме
Фото: depositphotos.com
Кома — одно из самых загадочных явлений в медицине. Люди описывают ее, как состояние между жизнью и смертью. Однако ученые до сих пор не до конца изучили все его особенности. "Рамблер" рассказывает, что такое кома, с точки зрения медицины, и как ощущает себя впавший в нее человек.
Кома в переводе с древнегреческого означает "глубокий сон". По сути, это потеря сознания, когда у человека совсем или частично отсутствует реакция на внешние раздражители. Такое состояние опасно для жизни человека и может привести к летальному исходу.
Как заявляют специалисты, кома, как правило, не длится долго — до четырех недель. Потом пациент либо возвращается в сознание, либо переходит в вегетативное состояние, в котором может провести многие годы. Это означает, что физические показатели человека восстанавливаются, например, он может самостоятельно дышать, открывать глаза, но сознание отсутствует.
Врач Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал, что, как правило, кома является результатом острого нарушения мозгового кровообращения. Также ее причиной могут стать черепно-мозговая травма или отравление.
У комы есть разная глубина и классификация. В медицине существует специальная шкала от 3 до 15 баллов, оценивающая данные показатели. Так, 15 — это абсолютно здоровый человек. 3 балла присваивают пациентам, не подающим признаков жизни и не реагирующим на раздражители.
На вопрос, что ощущают люди в коме, до сих пор нет однозначного ответа. Обычно это зависит от глубины коматозного состояния. Большинство переживших кому людей, вернувшись в сознание, ничего не помнят. Для них это воспринимается, как быстрый сон. Однако есть пациенты, которые в этом состоянии что-то "видят".
Есть еще такое понятие, как "синдром запертого человека". В этом состоянии пациент находится в полном сознании. Он все видит и слышит, однако из-за потери речи и паралича не может подать никаких признаков.
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Болезни и лекарства , "Российская газета"
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