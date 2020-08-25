Какие отравления случаются чаще всего 

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Американская некоммерческая система здравоохранения определила 5 наиболее частых причин отравлений.

Основные причины, по которым люди звонят в токсикологический центр:

Косметика

Специалисты просят перепроверять состав и срок годности косметики, которой вы пользуетесь.

Укусы насекомых

Проверяйте одежду, сумки, полотенца, в которых могут прятаться опасные насекомые.

Лекарства

Держите лекарства подальше от детей, перед применением консультируйтесь с врачом и обязательно перепроверяйте срок годности.

Чистящие средства

Храните чистящие средства отдельно от продуктов и других пригодных для питья жидкостей, чтобы не перепутать. Держите средства подальше от детей.

Инородные предметы

В службу часто обращаются люди, проглотившие магниты, кнопки, маленькие батарейки. Эти предметы могут затруднить дыхание. Если вы или ваши знакомые проглотили посторонний предмет, необходимо сразу же позвонить в службу спасения.