Как синдром Лазаря возвращает к жизни мертвецов

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Страшная история произошла с индонезийской семьей. 12-летнюю Сити Масфуфу Вардах доставили в больницу с жалобами на боли и судороги. Она была очень слаба, родители рассказали врачам, что у девочки сахарный диабет.

К сожалению, состояние пациентки состояние стремительно ухудшалось, врачи оказались бессильны. Вскоре врач объявил семье, что их дочь скончалась. Семья забрала тело Сити для дальнейшего погребения.

Когда покойницу стали омывать, её сердце неожиданно забилось, веки зашевелились, и девочка открыла глаза. Изумленные родители срочно вызвали скорую.

Прибывшие медики принялись оказывать Сити первую помощь, но через час объявили о повторной смерти. По словам специалистов, "оживание мертвецов" встречается, благодаря синдрому Лазаря.