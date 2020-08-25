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Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Фото: РИА Новости
Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили, что лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легких, не затрагивая при этом здоровые, сообщает пресс-служба МГУ.

"Ученые МГУ обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые. Кокарбоксилаза — фармакологическая форма витамина В1, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний",

— говорится в сообщении.
Уточняется, что исследование проводили на клетках в условиях лаборатории. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) и опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

"Новые данные о противораковом действии высоких доз кокарбоксилазы и их безопасности для нормальных клеток могут иметь медицинское применение при лечении рака легкого, особенно в комбинации с другими средствами. Теперь требуются клинические исследования такого действия кокарбоксилазы",

— приводит пресс-служба слова руководителя проекта по гранту РНФ, доктора химических наук, ведущего научного сотрудника Отдела биокинетики НИИ ФХБ МГУ Виктории Буник.
Кокарбоксилаза применяется в медицине в составе комплексной терапии различных заболеваний — диабета (в том числе диабетической комы), почечной и печеночной недостаточности, нарушений сердечного ритма и многих других. Это соединение образуется из витамина В1, или тиамина. Связываясь с белками-ферментами, кокарбоксилаза влияет напрямую на углеводный обмен и опосредованно на синтез нуклеиновых кислот, белков и липидов.
Чтобы проверить свою идею, авторы провели эксперимент in vitro на клетках рака легкого человека и нормальных эпителиальных (заболевание поражает именно их) клетках обезьяны. Выяснилось, что кокарбоксилаза действует сходным образом с наиболее часто применяемым для лечения рака легких препаратом цисплатином.
Рак легкого — один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных.
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Болезни и лекарства , МГУ
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