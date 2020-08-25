Врач назвала способ снизить риск рака и инсульта

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рекомендовала регулярно совершать поездки на велосипеде для снижения риска возникновения рака и инсульта, передает News.ru.

По словам врача, эффективность данного способа показало исследование, проведенное в 1991 году. В нем приняли участие перенесшие инфаркт миокарда мужчины в возрасте от 27 до 54 лет. Специалисты взяли у мужчин необходимые анализы и замерили, рост, вес, а также окружность талии.

После всех подготовительных процедур участники три раза в неделю в течение трех месяцев ездили на велосипеде. По словам врача, по результатам тестирования у мужчин увеличился уровень хорошего холестерина и снизились показатели эстрадиола до нормальных значений.

"Достаточно скромная нагрузка в виде 30 минут езды на велосипеде три раза в неделю снижает риски онкологии, инфаркта и инсульта. Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно",

— заключила Павлова.

Ранее австралийские ученые пришли к выводу, что регулярное потребление кофе может защитить от рака печени. Как отмечают ученые, выпивая две или три чашки кофе каждый день, можно снизить возможность возникновения заболевания на 38%, а вероятность смерти от него — на 46%. Увеличив количество кофе в день до четырех или пяти чашек, можно увеличить эти показатели до 41% и 71% соответственно.

Специалисты основывали свои выводы на модели, которую создали исходя из данных по заболеваемости раком печени за 2016 год и употреблению кофе среди тех, кто от него погиб. Выяснилось, что ежедневное употребление двух чашек кофе могло бы спасти 452 861 пациента. При употреблении четырех чашек это количество увеличилось бы до 723 287 человек.