Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказала о способе снизить риск возникновения рака и инсульта 

Москва24 и ещё 6 3 часа назад
Врач назвала способ снизить риск рака и инсульта
Фото: Москва24
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рекомендовала регулярно совершать поездки на велосипеде для снижения риска возникновения рака и инсульта, передает News.ru.
По словам врача, эффективность данного способа показало исследование, проведенное в 1991 году. В нем приняли участие перенесшие инфаркт миокарда мужчины в возрасте от 27 до 54 лет. Специалисты взяли у мужчин необходимые анализы и замерили, рост, вес, а также окружность талии.
После всех подготовительных процедур участники три раза в неделю в течение трех месяцев ездили на велосипеде. По словам врача, по результатам тестирования у мужчин увеличился уровень хорошего холестерина и снизились показатели эстрадиола до нормальных значений.

"Достаточно скромная нагрузка в виде 30 минут езды на велосипеде три раза в неделю снижает риски онкологии, инфаркта и инсульта. Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно",

— заключила Павлова.
Ранее австралийские ученые пришли к выводу, что регулярное потребление кофе может защитить от рака печени. Как отмечают ученые, выпивая две или три чашки кофе каждый день, можно снизить возможность возникновения заболевания на 38%, а вероятность смерти от него — на 46%. Увеличив количество кофе в день до четырех или пяти чашек, можно увеличить эти показатели до 41% и 71% соответственно.
Специалисты основывали свои выводы на модели, которую создали исходя из данных по заболеваемости раком печени за 2016 год и употреблению кофе среди тех, кто от него погиб. Выяснилось, что ежедневное употребление двух чашек кофе могло бы спасти 452 861 пациента. При употреблении четырех чашек это количество увеличилось бы до 723 287 человек.
Москва24: последние новости
Врач предостерег от опасного способа чистить уши Врач предостерег от опасного способа чистить уши Врач рассказал, почему развивается рак легких у здорового человека Врач рассказал, почему развивается рак легких у здорового человека Ученые выяснили, как бороться с похмельем Ученые выяснили, как бороться с похмельем
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые способствуют разжижению крови
Продукты, которые способствуют разжижению крови
Перечислены разрушающие печень привычки
Перечислены разрушающие печень привычки
Названы привычки, разрушающие печень
Названы привычки, разрушающие печень
Найден способ улучшить состояние пациентов на ИВЛ
Найден способ улучшить состояние пациентов на ИВЛ
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как моментально удалить занозу
03:55
Как моментально удалить занозу
ЗОЖ Народная медицина
Почему в организме образуются тромбы
04:03
Почему в организме образуются тромбы
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
06:13
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
ЗОЖ
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
03:18
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
ЗОЖ
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
00:15
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
ЗОЖ Коронавирус
Названа опасность кошачьих царапин
02:52
Названа опасность кошачьих царапин
Болезни и лекарства ЗОЖ
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение