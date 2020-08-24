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Как распознать отравление нитратами арбуза 

Стелла Шмель 5 часов назад
Как распознать отравление нитратами арбуза
Фото: depositphotos.com
Главное лакомство второй половины лета — это, безусловно, арбуз. В выборе этого продукта нужно быть осторожным, потому что некоторые из них могут содержать большое количество нитратов. Они опасны для организма и могут вызвать отравление. "Рамблер" рассказывает, как понять, что ухудшение самочувствия вызвано нитратами в арбузе.
"Богатый" на содержание нитратов арбуз безусловно негативно отразится на самочувствии. Из-за этого можно заработать расстройство желудка, а иногда могут быть и более серьезные последствия — чувство тошноты или рвота, диарея.
Другими признаками отравления арбузом могут быть судороги, головокружение, холодные руки и ноги, синюшность отдельных участков кожи и слизистых и даже ослабление пульса.
Чтобы обезопасить себя от отравления нитратами, следует покупать арбуз исключительно в сезон. Не стоит есть мякоть вблизи корки — именно там находится наибольшее количество нитратов. Кроме того, не следует проверять сочность арбуза с помощью вырезания куска мякоти — на ноже могут находится бактерии, которые затем попадут в плод, а оттуда и в организм.
При отравлении необходимо вызвать врача, а до приезда специалиста дать больному сорбент (например, активированный уголь) и пить большое количество жидкости.
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