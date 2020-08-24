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Ученые выяснили, как тяжелые инфекции разрушают иммунную систему 

РИА Новости 3 часа назад
Выяснилось, как инфекции разрушают иммунную систему
Фото: depositphotos.com
Австралийские ученые определили механизмы, ведущие к функциональному ухудшению иммунной системы в ответ на тяжелые вирусные инфекции, такие как ВИЧ или COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.
Известно, что тяжелые вирусные инфекции и рак вызывают нарушения иммунной системы, подавляя Т-клетки. Этот процесс называется иммунным истощением. Для его преодоления ученые разрабатывают новые методы лечения, однако биологический механизм самого процесса до конца не понятен.
Австралийские ученые из Мельбурнского университета в сотрудничестве с коллегами из Исследовательского института рака Оливии Ньютон-Джон и Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл решили выяснить, когда и как Т-клетки теряют свою функцию и становятся "истощенными".
Ранее считалось, что во время тяжелых инфекций Т-клетки теряют свою функцию медленно, в течение длительного времени. Однако результаты исследования показали, что Т-клетки могут быть повреждены всего за несколько дней.

"Это захватывающее открытие, особенно в контексте COVID-19, когда один из главных вопросов заключается в том, почему одни люди болеют тяжело, а другие — в легкой форме", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Даниэля Уцшнайдера (Daniel Utzschneider) из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета.

Авторы изучили на мышах действие вируса лимфоцитарного хориоменингита, который служит моделью для тяжелых вирусных инфекций у людей, и выявили поразительные различия между тяжелой и легкой формой инфекции на молекулярном и функциональном уровне, возникающие сразу после начала заболевания.

"В ответ на обширные инфекции, которые трудно устранить и которые могут стать хроническими, функции Т-клеток подавляются в течение нескольких дней, в то время как Т-клетки, реагирующие на более слабую инфекцию, остаются высоко функциональными", — объясняет еще один автор статьи доктор Сара Габриэль (Sarah Gabriel).

Действие Т-клеток лежит в основе иммунотерапии рака, поэтому так важно понимать, как вирусные инфекции влияют на них, считают ученые.

"Эти открытия чрезвычайно интересны. Наши результаты показывают, что Т-лимфоцитами можно манипулировать на ранних стадиях тяжелой вирусной инфекции, чтобы улучшить их активность", — отмечает профессор Акселем Каллис (Axel Kallies), также принимавший участие в исследовании.

Для продолжения исследований истощения Т-клеток доктор Уцшнайдер недавно был награжден грантом Национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии.
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Болезни и лекарства , Оливия Ньютон-джон
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