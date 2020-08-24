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Продукты, которые способствуют разжижению крови 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Продукты, которые способствуют разжижению крови
Фото: depositphotos.com
Густая кровь может вызвать инсульт, препятствовать нормальному перемещению необходимых для жизни питательных веществ и кислорода к некоторым органам и увеличивать риск образования тромбов. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые способствуют разжижению крови.

Имбирь

В его состав входит вещество гингерол. Оно, соединяясь с кислотами, не позволяет тромбоцитам слипаться. Таким образом кровь становится более жидкой. Также благодаря имбирю в сосудах снижается уровень холестерина, что способствует лучшему кровообращению.

Чеснок

Существенным разжижающим свойством обладает чеснок. Он действует на организм еще и как противовоспалительное вещество, поэтому врачи не рекомендуют включать его в рацион во время приема антикоагулянтов.

Корица

Этот продукт снижает давление крови в сосудах и защищает от инсульта. Корица является антиоксидантом, поэтому ее потребление в больших количествах может вызвать заболевания печени.

Капуста

Употребление капусты способствует укреплению сосудов, самой эффективной считается краснокочанная. Она содержит много витаминов С и калия, что предотвращает образование тромбов, снижает воспаления на стенках сосудов и уменьшает вязкость крови.
Также медики советуют включать в свой рацион клубнику, крыжовник, клюкву, малину и вишню, они также способствуют разжижению крови.
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