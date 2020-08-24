Названа причина появления рака легких у некурящих 

Сосудистый хирург и специалист по питанию Ренат Хайров рассказал о факторе, который повышает риск развития рака легких на 20-30% у некурящих людей.

«Риск некурящих заболеть раком легких повышается до 30%, если они регулярно дышат сигаретным дымом. Последний содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма, делают его более подверженным болезням и повреждают способность иммунитета разрушать раковые клетки.

Помимо этого табачный дым повреждает клеточную ДНК, из-за чего повышаются шансы раковых клеток на образование и размножение. Вы не курите, а риск заболеть раком из-за курения все равно есть, обидно», — пояснил врач.

Специалист также отметил, что опасные канцерогены от сигарет оседают на стенах и других поверхностях в помещении. Даже в комнате с вентиляцией остается до 80% этих веществ. ⠀

Пассивное вдыхание табачного дыма продолжительное время также увеличивает риск появления недугов, связанных с курением. Это ХОБЛ, сердечные болезни, колорекральный рак, рак мозга, рак крови и другие опасные виды рака.